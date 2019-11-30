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Российская группа ДДТ рассказала свою "Историю звука" в Кишиневе - фото

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  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Генпримар Кишинева Ион Чебан с супругой на концерте группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Зрители на концерте группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Зрители на концерте группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
  • Концерт группы ДДТ в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Фронтмен Юрий Шевчук.
https://cdn1.img.sputnik.md/images//2838/69/28386996.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191130/28388010/ddt-istoria-zvuka-chisinau-foto.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как советская и российская рок-группа ДДТ выступила в молдавской столице.

Выступление музыкантов прошло в Национальном дворце имени Николае Сулака. Именно эта концертная площадка приняла финальный концерт тура под названием "История звука", стартовавшего в сентябре 2016 года.

"Это действительно особенный день для ДДТ. Мы рады разделить его с вами, Кишинев. Дальше - новый тур и новая программа", - говорится в сообщении коллектива на странице в Instagram.

Выступление длилось почти три с половиной часа. Большинство песен музыканты исполняли под уверенный зрительский хор.

"Это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой", - таким был последний аккорд "Истории звука".

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