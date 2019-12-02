Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества

Кишинев уже подготовился к Новогодней сказке. Впервые за много лет администрация города и власти установили одну праздничную ёлку, а не две - "для отдельно взятого электората".

Зимние праздники в столице стартовали 1 декабря. Наконец-то в Кишиневе появилась неполитическая ёлка, как это было раньше. Смотрите в нашей фотоленте, каким должно быть настоящее праздничное настроение. Улыбки, огни, радостные лица.

В сквере Кафедрального собора открылся "детский городок", а перед Театром оперы и балета – "Рождественская деревня". В целом Со 2 до 24 декабря на площади Великого национального собрания установят карусель и откроют другие развлечения для детей и взрослых.

Где отметить Новый год и Рождество? В первый день зимы на площади Великого национального собрания запланирован концерт, Рождественские огни на новогодней ели, а также иллюминация на улицах города зажгутся 25 декабря.

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