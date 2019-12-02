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Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества

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  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
  • Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главные герои Новогодней сказки, конечно же, дети.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2839/75/28397536.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191202/28397877/Ogni-girlyand-zazhzheny---v-Kishineve-nachalis-novogodnie-torzhestva.html

Кишинев уже подготовился к Новогодней сказке. Впервые за много лет администрация города и власти установили одну праздничную ёлку, а не две - "для отдельно взятого электората".

Зимние праздники в столице стартовали 1 декабря. Наконец-то в Кишиневе появилась неполитическая ёлка, как это было раньше. Смотрите в нашей фотоленте, каким должно быть настоящее праздничное настроение. Улыбки, огни, радостные лица. 

В сквере Кафедрального собора открылся "детский городок", а перед Театром оперы и балета – "Рождественская деревня". В целом Со 2 до 24 декабря на площади Великого национального собрания установят карусель и откроют другие развлечения для детей и взрослых.

Где отметить Новый год и Рождество? В первый день зимы на площади Великого национального собрания запланирован концерт, Рождественские огни на новогодней ели, а также иллюминация на улицах города зажгутся 25 декабря.

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Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
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