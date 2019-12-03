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Месси и Рапино выиграли "Золотой мяч" - лучшие фото церемонии награждения

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© AFP 2019 / Franck Fife
Аргентинский футболист Лионель Месси на церемонии вручения премии "Золотой мяч" в Париже.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191203/28415703/messi-i-rapino-vyigrali-ballon-dor-luchshie-foto-tseremonii-nagrazhdeniya.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония вручения одной из самых популярных спортивных премий "Золотой мяч 2019" .

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (686 очков баллов) обогнал защитника "Ливерпуля" - голландца Вирджила ван Дейка (679 очков) в голосовании за этот трофей. Тройку замкнул пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (476 очков). 

Эта награда стала уже шестой в карьере Месси. 

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А вот в женском футболе лучшей признали игрока сборной США Меган Рапино.

Торжественная церемония вручения наград прошла в театре Шатле в Париже 2 декабря.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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