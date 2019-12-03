Месси и Рапино выиграли "Золотой мяч" - лучшие фото церемонии награждения

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония вручения одной из самых популярных спортивных премий "Золотой мяч 2019" .

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (686 очков баллов) обогнал защитника "Ливерпуля" - голландца Вирджила ван Дейка (679 очков) в голосовании за этот трофей. Тройку замкнул пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (476 очков).

Эта награда стала уже шестой в карьере Месси.

А вот в женском футболе лучшей признали игрока сборной США Меган Рапино.

Торжественная церемония вручения наград прошла в театре Шатле в Париже 2 декабря.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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