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Уникальная акция к 75-летию Победы прошла в Кишиневе - фото

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Тема:
Наследники великой Победы (354)
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  • Перед началом акции Дорогами памяти у Дома армии выстроился почетный караул.
  • На стендах показана работа молдавских поисковых организаций, а также акции по увековечению памяти солдат, павших в ходе ВОВ.
  • В руках у молдавских военнослужащих - боевые знамена частей, отличившихся в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции.
  • Капсулы с землей с днестровских плацдармов, где в 1944 году шли наиболее кровопролитные бои.
  • На мероприятие прибыли министр обороны Молдовы Виктор Гайчук и Посол России в РМ Олег Васнецов.
  • Звучат государственные гимны Республики Молдова и Российской Федерации.
  • Министр обороны РМ Виктор Гайчук заявил, что в Молдове наверняка нет семьи, которую бы не затронули события Второй мировой войны.
  • Молдавские военнослужащие - те, для кого сохранение мира в нейтральной Молдове, - главная задача.
  • Гильзы с молдавской землей с мест боев - в руках военнослужащего Роты почетного караула.
  • Министр обороны РМ Виктор Гайчук передал Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову капсулы с молдавской землей, которые лягут в основание Главного храма Вооруженных сил РФ в Москве.
  • Посол РФ в Молдове Олег Васнецов рассказал о том, почему важно сохранять историческую память о Великой Отечественной войне.
  • В дар от министра обороны Посол России Олег Васнецов получил штык от фронтовой винтовки системы Мосина - одного из видов вооружения советских бойцов.
  • Министр обороны поблагодарил ветерана ВОВ Василия Литвинова за ратный подвиг, за мир на молдавской земле.
  • Штык от винтовки системы Мосина - оригинальный экземпляр.
  • С призывом хранить мир на молдавской земле обратился ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов.
  • По завершению акции Дорогами памяти все собравшиеся решили сделать групповой фотопортрет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Перед началом акции "Дорогами памяти" у Дома армии выстроился почетный караул.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2841/61/28416129.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191203/28416687/zavershayuschiy-etap-aktsii-dorogami-pamyati-k-75-letiyu-pobedy-proshel-v-kishineve.html

В Кишиневе прошел завершающий этап акции "Дорогами памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать 9 мая 2020 года.

В ходе церемонии, состоявшейся в столичном Доме армии, в Россию передали капсулы с молдавской землей, которую отобрали с мест самых ожесточенных боев за освобождение республики. Они лягут в основание главного храма Вооруженных сил РФ.

Министр обороны Виктор Гайчук  вручил гильзы с землей, собранной на днестровских плацдармах Чрезвычайному и Полномочному послу России Олегу Васнецову. Часть капсул останется в музее Национальной армии РМ, как символ единения советских народов во время Великой Отечественной войны.
Всероссийская акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Александр Кряжев
Эстафета памяти павших воинов ВОВ: Молдова - Казахстан

Дипломат поблагодарил руководство Молдовы и Минобороны республики за столь торжественную организацию мероприятия. Министр обороны РМ вручил Послу РФ подарок – штык от солдатской винтовки времен ВОВ.

Акция "Дороги памяти" охватывает многие европейские страны. Церемониалы отбора земли недавно состоялись в Нидерландах и в Словакии, а вскоре пройдут и в других странах Европы и даже в США, где тоже есть могилы советских солдат.

В России акция стартовала летом — 22 июня 2019 года во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений, а также воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.

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Тема:
Наследники великой Победы (354)

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Теги:
фото, Победа, акция, ВОВ


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