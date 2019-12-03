Уникальная акция к 75-летию Победы прошла в Кишиневе - фото

В Кишиневе прошел завершающий этап акции "Дорогами памяти", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать 9 мая 2020 года.

В ходе церемонии, состоявшейся в столичном Доме армии, в Россию передали капсулы с молдавской землей, которую отобрали с мест самых ожесточенных боев за освобождение республики. Они лягут в основание главного храма Вооруженных сил РФ.

Министр обороны Виктор Гайчук вручил гильзы с землей, собранной на днестровских плацдармах Чрезвычайному и Полномочному послу России Олегу Васнецову. Часть капсул останется в музее Национальной армии РМ, как символ единения советских народов во время Великой Отечественной войны. © Sputnik / Александр Кряжев Эстафета памяти павших воинов ВОВ: Молдова - Казахстан

Дипломат поблагодарил руководство Молдовы и Минобороны республики за столь торжественную организацию мероприятия. Министр обороны РМ вручил Послу РФ подарок – штык от солдатской винтовки времен ВОВ.

Акция "Дороги памяти" охватывает многие европейские страны. Церемониалы отбора земли недавно состоялись в Нидерландах и в Словакии, а вскоре пройдут и в других странах Европы и даже в США, где тоже есть могилы советских солдат.

В России акция стартовала летом — 22 июня 2019 года во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений, а также воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.

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