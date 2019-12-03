Открытие ГУМ-катка на Красной площади: два юбиляра и множество поздравлений

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнёрами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

Поэтому часть поздравлений досталась международному агентству и радио Sputnik, которое отмечает свое 5-летие.

"Желаю вашим читателям любви, счастья, гармонии, здоровья, чтобы все жили в мире и согласии. Верьте в сказки, мечты! С наступающим Новым годом!" – сказала фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Hello! Hola! Bonjour! Поздравляем вас с 5-летием! Говорите много, долго и на разных языках!" – пожелали Sputnik Хрюша и Каркуша, герои "Спокойной ночи, малыши!"

В открытии праздника приняли участие знаменитые актеры, бизнесмены, спортсмены.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK