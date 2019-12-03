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Открытие ГУМ-катка на Красной площади: два юбиляра и множество поздравлений

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  • Открытие ГУМ-катка на Красной площади
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Новогодние ели и фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2842/02/28420213.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191203/28420808/otkrytie-gum-katka-na-krasnoy-ploschadi.html

Оформление 14-го сезона ГУМ-катка приурочено к 55-летию любимой детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".

МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнёрами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

Поэтому часть поздравлений досталась международному агентству и радио Sputnik, которое отмечает свое 5-летие.

"Желаю вашим читателям любви, счастья, гармонии, здоровья, чтобы все жили в мире и согласии. Верьте в сказки, мечты! С наступающим Новым годом!" – сказала фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Hello! Hola! Bonjour! Поздравляем вас с 5-летием! Говорите много, долго и на разных языках!" –  пожелали Sputnik Хрюша и Каркуша, герои "Спокойной ночи, малыши!"

В открытии праздника приняли участие знаменитые актеры, бизнесмены, спортсмены.

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