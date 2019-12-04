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Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам

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  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Центральный зал аэропорта украшает праздничная ель. Высота дерева составляет 10 метров.
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
  • Decorațiuni la Aeroportul Internațional Chișinău
© Sputnik / Miroslav Rotari
Международный аэропорт Кишинева подготовился к зимним праздникам.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2843/45/28434551.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191204/28435426/photo-skazka-airport-chisinau-prazdniki.html

Магия зимних торжеств и традиций дошла и до Международного аэропорта Кишинева: атмосфера волшебства ощущается во всех залах воздушной гавани.

Стройная ель, сотни красочных украшений и много-много других сюрпризов - Международный аэропорт Кишинева готов к зимним праздникам. Смотрите в фотоленте Sputnik как преобразился аэропорт к Новому году и Рождеству.

Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео
© Sputnik / Валерия Фортуна
Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео

"Терминал украшен сотнями игрушек. Елку по праву можно назвать одной из самых красивых. Высота дерева составляет порядка 10 метров. Кроме того, праздничные елки установлены во всех зонах терминала – как в зоне вылета, так и прилета. Рестораны и магазины на территории аэропорта также позаботились о праздничном украшении", - рассказала пресс-секретарь Международного аэропорта Кишинева Родика Русу.

Пассажиры, которые пользуются услугами столичной воздушной гавани год за годом, могут отметить многие другие новшества в ее торжественном убранстве. 

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