Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам

Магия зимних торжеств и традиций дошла и до Международного аэропорта Кишинева: атмосфера волшебства ощущается во всех залах воздушной гавани.

Стройная ель, сотни красочных украшений и много-много других сюрпризов - Международный аэропорт Кишинева готов к зимним праздникам. Смотрите в фотоленте Sputnik как преобразился аэропорт к Новому году и Рождеству.

"Терминал украшен сотнями игрушек. Елку по праву можно назвать одной из самых красивых. Высота дерева составляет порядка 10 метров. Кроме того, праздничные елки установлены во всех зонах терминала – как в зоне вылета, так и прилета. Рестораны и магазины на территории аэропорта также позаботились о праздничном украшении", - рассказала пресс-секретарь Международного аэропорта Кишинева Родика Русу.

Пассажиры, которые пользуются услугами столичной воздушной гавани год за годом, могут отметить многие другие новшества в ее торжественном убранстве.

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