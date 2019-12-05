17:58 05 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Фото

Спецназу Fulger 28 лет: церемония плюс демонстрация боевой выучки - фото

Получить короткую ссылку
24 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Depunere de flori la Complexul Memorial al Brigăzii şi Panoul Eroilor căzuți la datorie.
  • Depunere de flori la Complexul Memorial al Brigăzii şi Panoul Eroilor căzuți la datorie.
  • Alinierea pe platou.
  • Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, vine cu un cuvânt de felicitare.
  • Brigada Fulger intonează Imnul de Stat a Republicii Moldova.
  • Comandantul BPDS Fulger, Vasile Ivas.
  • Minut de reculegere pentru colegii căzuți la datorie.
  • Ceremonia de premiere.
  • Ceremonia de premiere.
  • Aplicații demonstrative cu elemente tactice.
  • Fulger sărbătorește 28 de ani de la înființare
  • Aplicații demonstrative cu elemente tactice de mânuire a armelor din dotare și reținere a elementelor criminale din unități de transport.
  • Aplicații demonstrative cu elemente tactice de mânuire a armelor din dotare și reținere a elementelor criminale din unități de transport.
  • Aplicații demonstrative cu elemente tactice de mânuire a armelor din dotare și reținere a elementelor criminale din unități de transport.
  • Aplicații demonstrative cu elemente tactice de mânuire a armelor din dotare și reținere a elementelor criminale din unități de transport.
  • Familiile, rudele și prietenii au venit să-i felicite.
  • Demonstrarea procedeelor de luptă corp la corp.
  • Demonstrarea procedeelor de luptă corp la corp.
  • Femeile dau dovadă de curaj, putere și ambiție.
  • Aplicații demonstrative.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полицейский батальон специального назначения Fulger отметил 28-летие со дня своего основания.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2844/56/28445673.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191205/28447559/spetnaz-fulger-28-let-kak-boitu-provode-zaderjania-photo.html

Полицейский батальон специального назначения Fulger отметил 28-летие со дня своего основания в четверг, 5 декабря.

В штабе спецназа состоялась церемония, в ходе которой с днем рождения бригады руководство и бойцов, а также членов их семей поздравили министр внутренних дел Павел Войку и глава Генерального инспектората полиции Вадим Кожокару.

26-летие со дня основания специальной бригады «Фулжер»
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спецназ атаковал стадион — бригада "Fulger" в действии - фото

Торжество началась с возложения цветов к мемориальному комплексу спецназа и плите с именами героев, погибших при исполнении служебного долга. Затем сотрудникам подразделения вручили почетные дипломы и награды, а также присвоили воинские звания. Ветераны получили дипломы и благодарность со стороны руководства МВД, слова признания от коллег и нынешних бойцов спецназа.

Затем состоялись показательные выступления бойцов Fulger, которые продемонстрировали тактику силовых действий при обеспечении порядка и задержании преступников в транспорте.

Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Черный берет спецназа Fulger: тест на мужество для самых сильных - фото


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Праздничное убранство международного аэропорта Кишинева
Фотографии как из сказки: Аэропорт Кишинева преобразился к праздникам
Владимир Путин: Россия выступает против милитаризации космоса
Путин: РФ выступает против милитаризации космоса, но ситуация требует внимания
Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться