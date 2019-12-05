Спецназу Fulger 28 лет: церемония плюс демонстрация боевой выучки - фото

Полицейский батальон специального назначения Fulger отметил 28-летие со дня своего основания в четверг, 5 декабря.

В штабе спецназа состоялась церемония, в ходе которой с днем рождения бригады руководство и бойцов, а также членов их семей поздравили министр внутренних дел Павел Войку и глава Генерального инспектората полиции Вадим Кожокару.

Торжество началась с возложения цветов к мемориальному комплексу спецназа и плите с именами героев, погибших при исполнении служебного долга. Затем сотрудникам подразделения вручили почетные дипломы и награды, а также присвоили воинские звания. Ветераны получили дипломы и благодарность со стороны руководства МВД, слова признания от коллег и нынешних бойцов спецназа.

Затем состоялись показательные выступления бойцов Fulger, которые продемонстрировали тактику силовых действий при обеспечении порядка и задержании преступников в транспорте.

Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать основные права граждан и спокойствие в обществе, бороться с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

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