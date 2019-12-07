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Самые яркие фото недели в Молдове и в мире

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  • Fulger sărbătorește 28 de ani de la înființare
© AFP 2019 / Clement Mahoudeau
Мужчина в маске клоуна с дымовой шашкой во время протеста против пенсионной реформы в Марселе, Франция.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2845/49/28454917.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191207/28456557/photo-of-the-week-moldova-world.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие события увековечили на снимках в различных уголках земного шара с 30 ноября по 6 декабря.

Фотокорреспонденты могут быть специалистами не только репортажной съемки, но и запечатлеть обычный момент из повседневной жизни так, что удивят вас.

В этой подборке собраны снимки самых разных событий со всех уголков мира, произошедших на уходящей неделе.

Кадры сделаны во время протестов, встреч политиков, спортивных состязаний, на церемониях награждений, концертах и просто на улицах разных городов.

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