Самые яркие фото недели в Молдове и в мире

Фотокорреспонденты могут быть специалистами не только репортажной съемки, но и запечатлеть обычный момент из повседневной жизни так, что удивят вас.
В этой подборке собраны снимки самых разных событий со всех уголков мира, произошедших на уходящей неделе.
Кадры сделаны во время протестов, встреч политиков, спортивных состязаний, на церемониях награждений, концертах и просто на улицах разных городов.
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