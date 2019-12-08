Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik

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Начало декабря в Молдове - время для традиционной ярмарки International Charity Bazaar. Организаторы этого благотворительного мероприятия - Международный женский клуб, в который входят супруги глав дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.
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Sputnik / Валерия Фортуна
Одно из самых красочных, интересных и добрых событий декабря - International Charity Bazaar - благотворительная ярмарка. Ежегодно на протяжении уже нескольких десятков лет это мероприятие проходит в преддверии зимних праздников.
Цель ярмарки International Charity Bazaar – помочь представителям уязвимых категорий общества приобрести себе все необходимое. А ожидание праздничных чудес делает эту встречу особенной, практически предновогодним сюрпризом для горожан.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла благотворительная ярмарка в 2019 году.
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