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Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (134)
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  • International Charity Bazaar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • International Charity Bazar 2019
  • Галина Додон
  • International Charity Bazar 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Зимняя сказка: "Благотворительный базар-2019" традиционно проходит в начале декабря.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2847/36/28473697.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191208/28474223/prednovogodnee-nastroenie-international-charity-bazaar-2019-photo-sputnik.html

Начало декабря в Молдове - время для традиционной ярмарки International Charity Bazaar. Организаторы этого благотворительного мероприятия - Международный женский клуб, в который входят супруги глав дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.

Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео
© Sputnik / Валерия Фортуна
Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео
Одно из самых красочных, интересных и добрых событий декабря - International Charity Bazaar - благотворительная ярмарка. Ежегодно на протяжении уже нескольких десятков лет это мероприятие проходит в преддверии зимних праздников.

Цель ярмарки International Charity Bazaar – помочь представителям уязвимых категорий общества приобрести себе все необходимое. А ожидание праздничных чудес делает эту встречу особенной, практически предновогодним сюрпризом для горожан.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла благотворительная ярмарка в 2019 году.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (134)

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