Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik

Начало декабря в Молдове - время для традиционной ярмарки International Charity Bazaar. Организаторы этого благотворительного мероприятия - Международный женский клуб, в который входят супруги глав дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.

Одно из самых красочных, интересных и добрых событий декабря - International Charity Bazaar - благотворительная ярмарка. Ежегодно на протяжении уже нескольких десятков лет это мероприятие проходит в преддверии зимних праздников.

Цель ярмарки International Charity Bazaar – помочь представителям уязвимых категорий общества приобрести себе все необходимое. А ожидание праздничных чудес делает эту встречу особенной, практически предновогодним сюрпризом для горожан.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла благотворительная ярмарка в 2019 году.

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