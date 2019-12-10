Чем запомнился бывший мэр Москвы - фото

Во вторник, 10 декабря, стало известно о смерти Юрия Лужкова. Sputnik собрал фотоленту, посвященную памяти бывшего мэра Москвы.

Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет - с 19​92 по 2010 годы. Именно о нем стали говорить как о крепком хозяйственнике. Потом это словосочетание ушло в широкие массы. Смотрите в фотоленте Sputnik памятные кадры из жизни руководителя самого главного города России.

Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Высшее образование получил в Московском нефтяном институте им. И.М.Губкина. Юрий Лужков был женат на российской предпринимательнице Елене Батуриной. У политика осталось четверо детей.

Лужков Занимал руководящие должности на предприятиях и в организациях химической промышленности.

С 1987 года - работал в органах исполнительной власти Москвы. Был первым заместителем главы Мосгорисполкома. Возглавлял Мосгорагропром и исполком Моссовета. Занимал должность вице-мэра, возглавлял московское правительство. В 1992-м стал мэром Москвы, заменив на этом посту Гавриила Попова. Избирался мэром в 1996, 1999 и 2003 годах.

В 2007-м Лужкова наделили полномочиями мэра Москвы сроком на четыре года.

28 сентября 2010 года президент России Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку.

С 1 октября 2010 года возглавлял факультет управления крупными городами Международного университета в Москве.

Член Государственного совета при президенте РФ, представитель Российской Федерации в палате регионов Конгресса местных региональных властей Европы, член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, валютному регулированию, банковской деятельности.