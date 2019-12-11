Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года

А также - в лицах, акциях, событиях, трагедиях, пейзажах.
Реальность XXI века, снятая при помощи его же технических достижений.
Некоторые снимки могли бы быть сделанными и несколько сотен лет назад, будь тогда такие же возможности.
Но подавляющее большинство фотографий - это портрет нашего времени, с его неупорядоченностью и симметрией, плодами дерзновенных помыслов и деяний Homo sapiens modernus.
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