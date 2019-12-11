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Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года

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  • Прогулочный теплоход на Москве-реке
© Sputnik / Iliya Pitalev
Прогулочный теплоход на Москве-реке.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2841/30/28413037.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191211/28414058.html

В восемнадцати кадрах, снятых с подоблачных высот, - впечатляющая мозаика нашего мира во всей его красе и разнообразии.

А также - в лицах, акциях, событиях, трагедиях, пейзажах.

Реальность XXI века, снятая при помощи его же технических достижений.

Некоторые снимки могли бы быть сделанными и несколько сотен лет назад, будь тогда такие же возможности.

Но подавляющее большинство фотографий - это портрет нашего времени, с его неупорядоченностью и симметрией, плодами дерзновенных помыслов и деяний Homo sapiens modernus.

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Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
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