Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года

В восемнадцати кадрах, снятых с подоблачных высот, - впечатляющая мозаика нашего мира во всей его красе и разнообразии.

А также - в лицах, акциях, событиях, трагедиях, пейзажах.

Реальность XXI века, снятая при помощи его же технических достижений.

Некоторые снимки могли бы быть сделанными и несколько сотен лет назад, будь тогда такие же возможности.

Но подавляющее большинство фотографий - это портрет нашего времени, с его неупорядоченностью и симметрией, плодами дерзновенных помыслов и деяний Homo sapiens modernus.

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