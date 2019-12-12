Ожидание, волнение, любовь: лучшие свадебные фотографии 2019 года

Пия и Джулиан Уистлер (Британская Колумбия) не боятся экспериментов и ярких образов. Сумасшедшие погодные условия (солнечный свет, дождь и сильные ветры!) не помешали им запечатлеть "самый важный день, у них были улыбки на лицах на протяжении всего медового месяца.

