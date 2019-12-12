Ожидание, волнение, любовь: лучшие свадебные фотографии 2019 года

"Свадебные фото" - это особый жанр. Конкурс Wedding Photographer of the Year Awards продемонстрировал работу многих свадебных фотографов, которые сделали потрясающие изображения. Смотрите в нашей подборке самые яркие работы мастеров.
Были объявлены победители конкурса свадебной фотографии 3rd International Wedding Photographer of the Year Awards!
"Свадебные фото" - это особый жанр. Конкурс Wedding Photographer of the Year Awards продемонстрировал работу многих свадебных фотографов, которые сделали потрясающие изображения. Смотрите в нашей подборке самые яркие работы мастеров.
В восемнадцати кадрах, снятых с подоблачных высот, - впечатляющая мозаика нашего мира во всей его красе и разнообразии.
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Эвакуация и спасение людей из огня, тушение пожара, оказание первой медицинской помощи, - в Кишиневе поздно ночью "спасатели" провели учения.
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