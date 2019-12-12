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Ожидание, волнение, любовь: лучшие свадебные фотографии 2019 года

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Пия и Джулиан Уистлер (Британская Колумбия) не боятся экспериментов и ярких образов. Сумасшедшие погодные условия (солнечный свет, дождь и сильные ветры!) не помешали им запечатлеть "самый важный день, у них были улыбки на лицах на протяжении всего медового месяца.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191212/28518606/Ozhidanie--volnenie-lyubov--luchshie-svadebnye-fotografii-2019-goda.html

Были объявлены победители конкурса свадебной фотографии 3rd International Wedding Photographer of the Year Awards!

"Свадебные фото" - это особый жанр. Конкурс Wedding Photographer of the Year Awards продемонстрировал работу многих свадебных фотографов, которые сделали потрясающие изображения. Смотрите в нашей подборке самые яркие работы мастеров.



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