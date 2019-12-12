17:33 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Фото

Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото

Получить короткую ссылку
21 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Образовательный проект SputnikPro собрал в Кишиневе представителей СМИ, ведущих блогеров и экспертов со всей Молдовы.
  • Руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова поприветствовала представителей молдавских СМИ и рассказала о проекте.
  • Новые навыки и знания, интересные вопросы и ответы - все это было на очередном этапе проекта SputnikPro в Кишиневе.
  • Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал представителям молдавских СМИ, ведущим блогерам республики и СММ-специалистам, как наиболее эффективно доносить информацию до читателей и слушателей.
  • В пресс-центре Sputnik Молдова собрались ведущие журналисты, блогеры, СММ-специалисты республики, чтобы повысить свои профессиональные навыки и знания в рамках проекта SputnikPro.
  • Ирина Андреева и Михаил Конрад научили представителей молдавских СМИ по-иному смотреть на подачу информации потребителям новостей.
  • Sputnik сегодня старается быть на всех мультимедийных платформах, чтобы быть ближе к зрителю, читателю, получателю информации - об этом также рассказали представителям молдавских СМИ.
  • Корреспондент экономического отдела агентства Россия сегодня Ирина Андреева рассказала представителям СМИ Молдовы о том, как отличить правдивые новости от фейковых.
  • Главное – это внимание читателя, данные о том, сколько просмотров получила статья - об этом представителям молдавских СМИ рассказала корреспондент экономического отдела агентства Россия сегодня Ирина Андреева.
  • Корреспондент экономического отдела агентства Россия сегодня Ирина Андреева обратила внимание представителей молдавских СМИ на необходимость досконально проверять информацию перед публикацией, чтобы не вводить читателя в заблуждение.
  • Участники образовательного проекта SputnikPro, прошедшего в Кишиневе 12 декабря, внимательно слушали выступавших экспертов.
  • Важно уметь максимально эффективно доносить информацию до читателя и слушателя всеми доступными для этого способами - об этом рассказал представителям молдавских СМИ руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад.
  • Молдавские журналисты и блогеры буквально засыпали выступавших экспертов вопросами.
  • Михаил Конрад заявил собравшимся, что Sputnik сегодня старается быть на всех мультимедийных платформах, чтобы быть ближе к зрителю, читателю, получателю информации.
  • Руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова вручает сертификаты об участии в образовательном проекте SputnikPro представителям молдавских СМИ.
  • Руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова вручила сертификат об участии в образовательном проекте SputnikPro пресс-секретарю башкана Гагаузии Ирины Влах Андрею Ведутенкову.
  • Корреспондент МТРК МИР в Молдове Ксения Яниева получила сертификат об участии в образовательном проекте SputnikPro.
  • По завершении мероприятия все участники образовательного проекта SputnikPro в Кишиневе сфотографировались на память.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Образовательный проект SputnikPro собрал в Кишиневе представителей СМИ, ведущих блогеров и экспертов со всей Молдовы.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2852/56/28525684.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191212/28525798/obrazovatelnyy-proekt-sputnikpro-2019-chisinau.html

Ведущие журналисты, блогеры, СММ-специалисты Молдовы получили прекрасную возможность повысить свои профессиональные навыки и знания в рамках инновативного проекта SputnikPro.

В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова прошел новый модуль образовательног опроекта SputnikPro, одной из тем обсуждения стали способы донесения информации до потребителя, в том числе посредством видеороликов, аудио-подкастов, инфографики.

Корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала представителям СМИ Молдовы о том, как отличить правдивые новости от "фейковых", и какие навыки должны быть на вооружении у журналистов, чтобы максимально прозрачно подать информацию аудитории.

Александр Донос
© Sputnik / Miroslav Rotari
Донос: молодежь должна научиться отделять фейки от правдивой информации
Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал представителям молдавских СМИ, ведущим блогерам республики и СММ-специалистам, как наиболее эффективно доносить информацию до читателей и слушателей.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

SputnikPro расскажет о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"
В Молдове проходит SputnikPro – Марина Перекрестова о проекте
SputnikPro в Молдове: о трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news"
Теги:
вопросы, Молдова, СМИ, Кишинев, sputnik, проект


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться