Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото

Ведущие журналисты, блогеры, СММ-специалисты Молдовы получили прекрасную возможность повысить свои профессиональные навыки и знания в рамках инновативного проекта SputnikPro.

В четверг в пресс-центре Sputnik Молдова прошел новый модуль образовательног опроекта SputnikPro, одной из тем обсуждения стали способы донесения информации до потребителя, в том числе посредством видеороликов, аудио-подкастов, инфографики.

Корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина Андреева рассказала представителям СМИ Молдовы о том, как отличить правдивые новости от "фейковых", и какие навыки должны быть на вооружении у журналистов, чтобы максимально прозрачно подать информацию аудитории.

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил Конрад рассказал представителям молдавских СМИ, ведущим блогерам республики и СММ-специалистам, как наиболее эффективно доносить информацию до читателей и слушателей.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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