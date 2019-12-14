"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото

Концерт под названием "Опять 25" прошел в пятницу, 13 декабря, на сцене Национальной Филармонии имени Сергея Лункевича.
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Из-за отмены рейса артисты прилетели в молдавскую столицу практически к самому началу выступления, однако это не помешало мероприятию пройти на высшем уровне. К слову, Галанин со сцены поблагодарил и похвалил за профессионализм молдавских пилотов, которые посадили самолет в густой туман и позволили концерту состояться.
А еще дети, участники одного из молдавских телевизионных проектов, устроили на концерте event-моб, удивив не только публику, но и тех, кто был на сцене.
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