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От Китри до Клеопатры: образы Алины Загитовой на льду

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© Sputnik / Alexander Vilf
Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
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Sputnik Молдова
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, она пропустит предстоящий чемпионат России, а также чемпионаты Европы и мира.

Специалисты фигурного катания разошлись во мнениях относительно этого решения.

Некоторые выказали свое удивление, другие - поддержку и восхищение.

"Алина уже стала и чемпионкой Олимпиады, и чемпионкой мира. Даже после Олимпиады она стала чемпионкой мира. Часто спортсмены завершают карьеру после победы на Олимпиаде, а Алина продолжила борьбу и в следующем сезоне. И несмотря на проблемы роста - говорили, что ей стали сложно даваться прыжки, - ей удалось это преодолеть. Ей удалось преодолеть и физические, и моральные препятствия. Она великолепна", - сказала двукратная чемпионка мира, японская фигуристка Мики Андо.

Самые запоминающиеся моменты великолепной карьеры Загитовой - в нашей фотоленте.

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