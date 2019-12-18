11:37 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Фото

Торжественная церемония закрытия года семьи в Молдове: как это было - фото

Получить короткую ссылку
8010
Новости
Все новости
Все новости
  • Праздничный вечер начался с зажигательных молдавских народных танцев.
  • Танцоры во время зажигательной молдавской хоры.
  • Зал был полон зрителей.
  • Среди зрителей - первые лица государства: Зинаида Гречаный, Игорь Додон с супругой Галиной Додон и Ион Кику.
  • В концерте приняло участие много юных музыкантов, певцов и танцоров.
  • За роялем композитор Евгений Дога.
  • На знамени Георгий Победоносец.
  • На экране - Штефан Великий. Один из самых видных правителей молдавского княжества.
  • В зале появился почетный караул Республики Молдова.
  • Вот-вот на сцене появится президент Республики Молдова Игорь Додон.
  • Выступая на событии, Игорь Додон подчеркнул важность семейных ценностей для процветания всего молдавского народа, а также рассказал о необходимости чтить историю нашей страны.
  • Зрители слушают речь президента Республики Молдова.
  • Игорь Додон: У нас – богатая история, именитые предки, нам есть, кем гордиться.
  • Самое святое для молдавского народа - семья.
  • Со взрослыми артистами на сцене были и юные исполнители - их дети.
  • На сцене все происходило по-настоящему семейно.
  • Încheierea Anului Familiei și aniversarea a 660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc
© Sputnik / Miroslav Rotari
Праздничный вечер начался с зажигательных молдавских народных танцев.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2857/81/28578114.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191218/28578405/zavershenie-goda-semi-i-prazdnovanie-660-letiya-moldavskoy-gosudarstvennosti.html

В Кишиневе прошло праздничное мероприятие, посвященное 660-летию молдавской государственности и завершению года семьи.

В Национальном дворце имени Николая Сулака состоялось одно из самых торжественных событий уходящего года. На нем присутствовали первые лица страны, многие со своими семьями. 

В 2019 году Республика Молдова отмечает 660-летие молдавской государственности. Также этот год президентским указом был объявлен "Годом семьи". На протяжении всего года в стране были организованы сотни мероприятий, посвященных сохранению семейных ценностей в республике. Помимо этого праздники устраивали для семейных пар, которые прожили вместе много лет.

Выступая на событии, президент Республики Игорь Додон подчеркнул, что у нашей страны "богатая история, именитые предки, нам есть, кем гордиться". Также он считает, что самое святое для нашего народа - это семья. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Алина Загитова на льду.
От Китри до Клеопатры: образы Алины Загитовой на льду
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться