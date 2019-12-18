Торжественная церемония закрытия года семьи в Молдове: как это было - фото

В Кишиневе прошло праздничное мероприятие, посвященное 660-летию молдавской государственности и завершению года семьи.

В Национальном дворце имени Николая Сулака состоялось одно из самых торжественных событий уходящего года. На нем присутствовали первые лица страны, многие со своими семьями.

В 2019 году Республика Молдова отмечает 660-летие молдавской государственности. Также этот год президентским указом был объявлен "Годом семьи". На протяжении всего года в стране были организованы сотни мероприятий, посвященных сохранению семейных ценностей в республике. Помимо этого праздники устраивали для семейных пар, которые прожили вместе много лет.

Выступая на событии, президент Республики Игорь Додон подчеркнул, что у нашей страны "богатая история, именитые предки, нам есть, кем гордиться". Также он считает, что самое святое для нашего народа - это семья.

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