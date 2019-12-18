"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото

В Кишиневе состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров года - смотрите самые яркие моменты в фотоленте Sputnik.

В мероприятии, организованном министерством образования, культуры и исследований приняли участие глава ведомства Корнелиу Попович, советник президента Молдовы по межэтническим отношениям Сергей Мишин, депутаты, представители спортивных федераций и другие почетные гости.

Титулованные спортсмены и тренеры были награждены почетными дипломами за высокие заслуги на национальной и международной спортивной арене в таких номинациях как: "Открытие года", "Талант года", "Ветераны спорта", "Паралимпийцы года", Лучшие представители неолимпийских видов спорта, "Лучшие федерации года" и других.

Главными лауретами премии стали десять лучших спортсменов 2019 года, а также лучшие тренеры года.

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