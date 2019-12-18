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"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото

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  • Gala Sportului 2019
  • Gala Sportului 2019
  • Gala Sportului 2019
  • Gala Sportului 2019
  • Gala Sportului 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Торжественную церемонию открыло выступление талантливого танцевального коллектива.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2858/84/28588424.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191218/28589390/gala-sportului-2019-photo-luchshie-sportsmeny-trenery.html

В Кишиневе состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров года - смотрите самые яркие моменты в фотоленте Sputnik.

В мероприятии, организованном министерством образования, культуры и исследований приняли участие глава ведомства Корнелиу Попович, советник президента Молдовы по межэтническим отношениям Сергей Мишин, депутаты, представители спортивных федераций и другие почетные гости.

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне
© Sputnik / Антон Денисов
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Титулованные спортсмены и тренеры были награждены почетными дипломами за высокие заслуги на национальной и международной спортивной арене в таких номинациях как: "Открытие года", "Талант года", "Ветераны спорта", "Паралимпийцы года", Лучшие представители неолимпийских видов спорта, "Лучшие федерации года" и других.

Главными лауретами премии стали десять лучших спортсменов 2019 года, а также лучшие тренеры года.

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Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
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