Стрельба в центре Москвы: как это было - фотолента

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве в в четверг вечером. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, преступник действовал в одиночку. Он уже нейтрализован.
В результате инцидента на Кузнецком мосту погиб сотрудник ФСБ. По информации Минздрава, пострадали пять человек. С ними продолжают работать врачи.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходила спецоперация по обезвреживанию стрелка.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK