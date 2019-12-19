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Стрельба в центре Москвы: как это было - фотолента

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© Sputnik / Iliya Pitalev
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве в четверг вечером.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2860/34/28603449.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191219/28604109/streliba-tsentr-moscow-kak-eto-bylo-photo.html

В четверг вечером в центре Москвы прогремели выстрелы - смотрите в фотоленте Sputnik, что происходило на месте ЧП.

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве в в четверг вечером. Как рассказали в Федеральной службе безопасности, преступник действовал в одиночку. Он уже нейтрализован.

В результате инцидента на Кузнецком мосту погиб сотрудник ФСБ. По информации Минздрава, пострадали пять человек. С ними продолжают работать врачи. 

Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходила спецоперация по обезвреживанию стрелка.

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