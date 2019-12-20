Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы

Красавицы ели, увешанные игрушками и гирляндами - главные атрибуты атмосферы.
Но далеко не единственные. Зеленые красавицы особо впечатляют в лучах праздничной иллюминации улиц, набережных и мостов, в компании сказочных фигур и фантазийных инсталляций, в отражениях от глади открытых для публики катков.
Памятники выдающимся предкам взирают на эту красоту молча, но не безучастно.
В выражении их лиц можно прочитать: потомки живут совсем другой жизнью, и в ней, как и в нашей, есть место празднику - жизнерадостному, яркому, свежему.
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