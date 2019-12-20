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Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы

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© Sputnik / Vladimir Pesnya
Новогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191220/28608382/prennovogodneaya-moscow-foto.html

Столица России похорошела, облачившись в предпраздничный наряд, который ей, как признают москвичи и приезжие, очень к лицу.

Красавицы ели, увешанные игрушками и гирляндами - главные атрибуты атмосферы.

Но далеко не единственные. Зеленые красавицы особо впечатляют в лучах праздничной иллюминации улиц, набережных и мостов, в компании сказочных фигур и фантазийных инсталляций, в отражениях от глади открытых для публики катков.

Памятники выдающимся предкам взирают на эту красоту молча, но не безучастно.

В выражении их лиц можно прочитать: потомки живут совсем другой жизнью, и в ней, как и в нашей, есть место празднику - жизнерадостному, яркому, свежему. 

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