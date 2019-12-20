Рождественская ярмарка в Международном выставочном центре Moldexpo

Подарки родным и близким к зимним праздникам - эту проблему можно решить не только легко, но и с большим удовольствием для себя.

На стендах - изделия народных мастеров, сувениры, игрушки, деликатесы, сладости, практически все, что душа пожелает.

Хотя, даже (или не столько) в подарках дело, сколько в возможности - авансом - окунуться в атмосферу сказки.

Особенно этому рады дети, но снимки убеждают в том, что и в каждом взрослом жив ребенок.

Центр всеобщего притяжения - площадка в середине павильона, всецело отданная Сказочному Деду, его свите, а также артистам разного возраста, которые порадуют вас колядками, рождественскими песнопениями, традиционными здравицами и пожеланиями добра в наступающем году.

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