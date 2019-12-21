Песни, танцы и любовь: АТО Гагауз Ери отмечает четверть века существования

В холле Национального дворца имени Николая Сулака гостей праздника встречали новогодними и рождественскими колядками, а также дефиле в национальных костюмах. Народные умельцы показали культуру и обычаи своего народа на различных мастер-классах, а на развернувшемся гагаузском подворье каждого желающего угощали вкусными южными винами.

Потрясающая душевная атмосфера, впечатляющие песни и танцы и трогательные пожелания в адрес автономии покорили зрителей, пришедших разделить этот праздник с юбилярами. "Гагаузы - это народ, который дорожит своей культурой, обычаями и обрядами. Каждый житель Гагаузии в душе - истинный патриот своей земли, своего родного края", - подчеркнули на мероприятии.

За 25 лет существования автономии концерт в Национальном дворце стал первым вечером гагаузской культуры на главной сцене Республики Молдова.

Артисты передали кишиневцам и гостям столицы частичку своей души, гармонию чарующей национальной музыки и искрометных танцев. Концерт украсили выступления культового ансамбля песни и танца «Düz ava» и других приехавших в столицу известных исполнителей.

Башкан Гагаузии Ирина Влах поздравила на трех языках всех граждан нашей республики с юбилеем автономии.

"Уважаемые жители Молдовы, спасибо, что вы сегодня с нами на вечере гагаузской культуры. В этом году нам исполняется 25 лет, у нас день рождения, четверть века Гагаузия вместе с Республикой Молдова рука об рук идет по этой жизни", - поделилась эмоциями глава автономии.

В воскресенье, 23 декабря, автономное территориальное объединение Гагауз Ери (в переводе – гагаузская земля – ред.) отпразднует 25 лет со дня своего образования. Как отметила Ирина Влах, путь к этой красивой дате был непростым, но сейчас гагаузский народ уверенно смотрит в будущее. Она выразила надежду, что широкие празднования по случаю юбилея автономии надолго запомнятся всем причастным к этому событию.

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