Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина

Фотожурналисту Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 39 лет. Он начинал как пишущий репортер, но позже выбрал профессию военного корреспондента.

Фотографией профессионально занялся в 2008 году, в 2009 году пришел в РИА Новости.

После одной из первых командировок в Каир решил посвятить себя работе в горячих точках. Андрей не мог сидеть на месте. Сирия, сектор Газа, Египет, Ливия, Турция, Украина — он был там, где творилась история.

В мае 2014 года Стенин отправился освещать события в Донбассе. Пятого августа фотокорреспондент перестал выходить на связь с редакцией. Автомобиль, в котором ехал фотокорреспондент, попал под шквальный огонь ВСУ.

Человек, который имел чутье на эксклюзив и умел одним кадром передать суть события, — в нашей фотоленте.

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