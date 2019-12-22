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Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина

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© Sputnik / Vasily Maximov
На улице Каира.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2860/86/28608696.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191222/28609277.html

Фотожурналисту Андрею Стенину 22 декабря исполнилось бы 39 лет. Он начинал как пишущий репортер, но позже выбрал профессию военного корреспондента.

Фотографией профессионально занялся в 2008 году, в 2009 году пришел в РИА Новости.

После одной из первых командировок в Каир решил посвятить себя работе в горячих точках. Андрей  не мог сидеть на месте. Сирия, сектор Газа, Египет, Ливия, Турция, Украина — он был там, где творилась история.

В мае 2014 года Стенин отправился освещать события в Донбассе. Пятого августа фотокорреспондент перестал выходить на связь с редакцией. Автомобиль, в котором ехал фотокорреспондент, попал под шквальный огонь ВСУ.

Человек, который имел чутье на эксклюзив и умел одним кадром передать суть события, — в нашей фотоленте.

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