Самые красивые столицы мира в ожидании чуда - фото

Зимние праздники положено встречать во всей красе - даже там, где сейчас по календарю лето, а снега и морозов практически не бывает.

Денег на рождественско-новогоднее убранство отцы стольных городов никогда не жалеют, дальше все зависит от фантазии, креативности, умения создать волшебную атмосферу.

Материал под рукой у всех один и тот же: красавицы-ели (натуральные, или, как сейчас стало модно, искусственные), лампы, гирлянды, инсталляции, фигуры сказочных персонажей.

Но насколько разный получается у дизайнеров результат - от многообразия аж дух захватывает.

Смотрите наше фотоленту и решайте, какой из воплощенных замыслов вам больше всего по душе.

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