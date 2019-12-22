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Самые красивые столицы мира в ожидании чуда - фото

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© REUTERS / Lisi Niesner
Рождественские украшения на Риджент-стрит в Лондоне.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2860/95/28609587.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191222/28610590/stolitsy-mira-podgotovka-prazdnikam-foto.html

Зимние праздники положено встречать во всей красе - даже там, где сейчас по календарю лето, а снега и морозов практически не бывает.

Денег на рождественско-новогоднее убранство отцы стольных городов никогда не жалеют, дальше все зависит от фантазии, креативности, умения создать волшебную атмосферу.

Материал под рукой у всех один и тот же: красавицы-ели (натуральные, или, как сейчас стало модно, искусственные), лампы, гирлянды, инсталляции, фигуры сказочных персонажей.

Но насколько разный получается у дизайнеров результат - от многообразия аж дух захватывает.

Смотрите наше фотоленту и решайте, какой из воплощенных замыслов вам больше всего по душе.

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