Сюрприз к Новому году: в Кишиневе прошел Парад Дедов Морозов на мотоциклах

Молдавские байкеры в преддверии Нового года и Рождества по сложившейся традиции решили поработать Дедами Морозами. Уже восьмой год подряд в Кишиневе проводится праздничная акция. Мотоциклисты проезжают по всей столице в костюмах новогоднего волшебника, вызывая неподдельный восторг у прохожих и автомобилистов.
Цель парада - привезти в город атмосферу новогодних праздников и помочь воспитанникам детских домов и детям из малообеспеченных семей.
"Традиционно делаем всем детишкам, особенно из детских домов и малоимущих семей подарки. Так как мы дядьки суровые, в этом году решили охватить большее количество детей, в том числе и тех, к которым заезжали и раньше", - заявил один из организаторов Александр Хынку.
По его словам, в этом году байкеры в партнерстве с администрацией Дворца Железнодорожников организовали утренник и кукольный спектакль для порядка 700 детей.
"Естественно ни один ребенок не ушел без подарка. Перед утренником все дети смогли познакомиться с настоящими байкерами и покататься на мотоциклах", - сказал Хынку.
Байкеры проехали около 50 километров по Кишиневу - их маршрут начался от Дворца Железнодорожников, а финальной точкой парада Дедов Морозов на байках стала центральная площадь молдавской столицы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.
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