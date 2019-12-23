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Сюрприз к Новому году: в Кишиневе прошел Парад Дедов Морозов на мотоциклах

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  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
  • Парад Дедов Морозов на мотоциклах 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
В преддверии Нового года и Рождества молдавские байкеры традиционно надели костюмы Дедов Морозов.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2863/74/28637446.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191223/28638005/parad-ded-moroz-mototsikl.html

Грозный рев моторов свирепых байков: брутальные Деды Морозы подготовили новогодний сюрприз для сотен воспитанников детских домов и детей из малоимущих семей. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошел традиционный парад Дедов Морозов на мотоциклах.

Молдавские байкеры в преддверии Нового года и Рождества по сложившейся традиции решили поработать Дедами Морозами. Уже восьмой год подряд в Кишиневе проводится праздничная акция. Мотоциклисты проезжают по всей столице в костюмах новогоднего волшебника, вызывая неподдельный восторг у прохожих и автомобилистов.

Цель парада - привезти в город атмосферу новогодних праздников и помочь воспитанникам детских домов и детям из малообеспеченных семей.

"Традиционно делаем всем детишкам, особенно из детских домов и малоимущих семей подарки. Так как мы дядьки суровые, в этом году решили охватить большее количество детей, в том числе и тех, к которым заезжали и раньше", - заявил один из организаторов Александр Хынку.

По его словам, в этом году байкеры в партнерстве с администрацией Дворца Железнодорожников организовали утренник и кукольный спектакль для порядка 700 детей.

"Естественно ни один ребенок не ушел без подарка. Перед утренником все дети смогли познакомиться с настоящими байкерами и покататься на мотоциклах", - сказал Хынку.

Байкеры проехали около 50 километров по Кишиневу - их маршрут начался от Дворца Железнодорожников, а финальной точкой парада Дедов Морозов на байках стала центральная площадь молдавской столицы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было.

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