В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей

Отправной точкой маршрута стала площадь перед зданием правительства, где выстроились более 20 празднично украшенных спецмашин.

В центре столицы, где расположился лагерем Рождественский караван, организаторы устроили веселые конкурсы для детей. Малышам разрешают посидеть за рулем специальных автомобилей, изучить технику, которой пользуются спасатели, выполняя свою нелегкую работу.

Затем Рождественский караван пожарных и спасателей провел автопробег по улицам Кишинева.

Завтра, 25 декабря, колонна празднично украшенных автомобилей отправится в путешествие по Молдове, посетив несколько городов страны.

Организатором мероприятия стал Национальный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД.

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