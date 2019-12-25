Празднование католического Рождества в мире - фото

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Рождество – семейный праздник богатый самыми оригинальными порой традициями. 25 декабря этот праздник отмечают католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Подробности смотрите в нашей фотоленте.
Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря. Католическое Рождество, кроме католиков, празднуют протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным в более чем ста странах мира.
В Молдове Рождество официально отмечают два раза в год - 25 декабря и 7 января.