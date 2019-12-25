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Празднование католического Рождества в мире - фото

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© REUTERS / Anton Vaganov
Musician dressed as Santa Claus takes a photo with passengers in a bus decorated for Christmas and New Year celebrations in central Saint-Petersburg, Russia December 24, 2019.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2866/60/28666029.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191225/28667208/foto-rojdestvo-v-mire-prazdniki.html

Рождество – семейный праздник богатый самыми оригинальными порой традициями. 25 декабря этот праздник отмечают католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины.  Подробности смотрите в нашей фотоленте.

Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря. Католическое Рождество, кроме католиков, празднуют протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным в более чем ста странах мира.

В Молдове Рождество официально отмечают два раза в год - 25 декабря и 7 января.



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