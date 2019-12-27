Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением - смотрите в фотоленте Sputnik кадры с места ЧП.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек. В стационарах находятся 47 человек, из них восемь - в крайне тяжелом состоянии, сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров.

По его словам, 39 пострадавших - в состоянии средней тяжести.

Замминистра сообщил, что всего при крушении пострадали 67 человек. Часть пострадавших после осмотра и оказания первичной медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Медики уже провели десять операций взрослым и две операции детям. Для лечения пациентов задействованы все профильные специалисты городских и республиканских организаций.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.

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