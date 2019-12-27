СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония

Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения со своим работодателем — Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Евросоюз пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Его представитель отметил, что вопросы выполнения санкций находятся в компетенции стран-членов ЕС.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики будут действовать в соответствии с "эстонским правопорядком"

По его словам, Что касается Sputnik, то эстонские власти применяют политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины.

И это при том, что МИА "Россия сегодня" - не под санкциями. Об этом Таллину уже неоднократно напомнили. Даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти страны воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, которые могут повлиять на свободный поток информации.

к Акции в поддержку Sputnik Эстония присоединилась официальный представитель МИД России Мария Захарова она вышла в жилете с фирменной символикой агентства, также жилет надели журналисты, присутствовавшие на брифинге.

Захарова подчеркнула, что журналисты Sputnik Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики.

"Любые формы оказания настоящего и давления, и запугивания, не в том случае, когда есть нарушения или какие-либо отходы от правил порядка аккредитации, а где всё мотивировано непосредственно политическими соображениями, недопустимы. Но власти Эстонии не слышат заявлений ни российской стороны, ни международного сообщества. Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации "Sputnik-Эстония", а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу, она недопустима", - заявила Захарова.

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