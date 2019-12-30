Снежная сказка на берегу Енисея

Если вы хотите познакомиться с настоящей сибирской зимой, то нет ничего лучше, чем прогуляться по берегу великой реки Енисей — конечно, если вы тепло одеты.

Знаменитые сибирские морозы славятся еще и невероятными зимними пейзажами. На берегах великой сибирской реки Енисей зимой вы можете полюбоваться настоящей снежной сказкой.

Енисей, который берет начало на юге Сибири, близ города Кызыл в Тыве, несет свои воды на север на протяжении 3287 километров и впадает в Карское море Северного Ледовитого океана.

Зимой река замерзает, однако вблизи Красноярска, ниже Красноярской ГЭС, образуется незамерзающая полынья — высокая влажность и трескучий мороз украшают ветви деревьев причудливыми узорами.

Енисей — одна из крупнейших рек нашей планеты. По длине русла она занимает четвертое место в России, а по объему своего стока — 624 км³ — первое место. Бассейн Енисея — занимает 57 процентов территории Красноярского края.

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