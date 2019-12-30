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"Перспектива" для журналистов Молдовы - в пресс-центре Sputnik их наградили

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Тема:
Конкурс "Перспектива" (33)
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  • В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа.
  • Пресс-секретарь Sputnik Молдова поздравил лауреатов конкурса Перспектива с высокой оценкой их творческих работ.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Марина Перекрестова поблагодарила победителей за их творческий подход, умение осветить тему оригинально, придать событию особый колорит.
  • В своих работах участникам важно было отразить главную тему конкурса — Жизненный выбор: реальные истории, показать жизненные ситуации или рассказать о случаях, историях, где людям приходилось делать выбор, впоследствии изменивший их жизнь.
  • Член жюри, доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев поздравил лауреатов победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Известный фотожурналист Игорь Взоров поделился с победителями конкурса секретами профессионального мастерства.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Победители IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива получили дипломы и памятные подарки.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Победитель IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива поблагодарил членов жюри за оценку своей работы.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Победительница IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива Наталья Власова рассказала о том, как готовила свой аналитический материал на тему: Почему мы одиноки?.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Марина Перекрестова выступила перед победителями IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20191230/28720339/nagrazhdeniya-pobediteley-IV-natsionalnogo-konkursa-molodykh-zhurnalistov-perspektiva.html

Чествование победителей четвертого Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива" состоялось в  в пресс-центре Sputnik Молдова в понедельник, 30 декабря.

Согласно сложившейся традиции, конкурс проводился в пяти номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото", "Лучшее видео" и "Лучший радио подкаст". Победители определялись в два тура. В ходе первого тура работы оценивало жюри конкурса, а во втором свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова. 

IV Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" стартовал в Молдове 1 февраля 2019 года. Для участия в Конкурсе было подано 16 работ молодых журналистов из Кишинева, Тирасполя, Дубоссар, Басарабяска, Комрата, Кантемира, Орхея и Кагула.

В своих работах участникам важно было отразить главную тему конкурса — "Жизненный выбор: реальные истории", показать жизненные ситуации или рассказать о случаях, историях, где людям приходилось делать выбор, впоследствии изменивший их жизнь. Призовой фонд конкурса составляет 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место соответственно в каждой из номинаций.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Марина Перекрестова; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбу; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда" в Молдове Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; фотожурналист Игорь Взоров.

Конкурс активно поддерживается Посольством России в Молдове и Представительством Россотрудничества в Молдове, которые, со своей стороны также вручают участникам и победителям Конкурса специальные призы и дипломы.

В общей сложности за весь период проведения на конкурс было подано свыше 170 заявок из центрального, северного и южного регионов республики, из Гагаузии и Приднестровья (из Кишинёва, Комрата, Сорок, Тирасполя, Бендер, Кагула, села Пашкань и др.). Среди участников конкурса - как уже работающие журналисты, так и студенты и учащиеся лицеев и ВУЗов страны.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Проект реализуется при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ.

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Тема:
Конкурс "Перспектива" (33)

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