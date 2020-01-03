23:58 03 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Фото

Атмосфера зимнего волшебства на празднике колядок

Получить короткую ссылку
020
Новости
Все новости
Все новости
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
  • Sărbătoarea colindelor Hristos Se naște, salvați-L, ediția a V-a
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выступление церковного хора на празднике колядок "Hristos Se naște, salvați-L", прошедшем в столице в пятый раз.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2875/40/28754063.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200103/28754651/prazdnik-koleadok-proshel-v-peatii-raz.html

В пятницу в Национальном музее этнографии и естественной истории была показана красочная программа святочных песнопений.

Этот своеобразный обрядовый показ уже имеет пятилетнюю историю.

Под сводами выставочных залов рождественские колядки и песни исполнили церковные хоры из разных уголков нашей страны. 

Фольклорные коллективы, приехавшие в столицу с севера, центра и юга Молдовы, показали, как бережно хранят у них дома старинные традиции, к которым с удовольствием приобщается молодое поколение.

В пожеланиях светлого праздника и счастья в новом году эпическое переплелось с лирическим, а доброта с талантом.

Юные исполнители получили в дар калачи, сладости и благодарственные дипломы.

Мероприятие организовано Национальным музеем этнографии и естественной истории совместно с митрополией Кишинева и всея Молдовы, в частности, Синодальным отделом по культурным связям с общественностью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Путин поздравил Додона и жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством
Почему в Молдове Рождество празднуют два раза в год
Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 21:00 01.01.2020
    21:00 01.01.2020

    Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)

    Это продолжение фотоподборки самых ярких и знаковых снимков за прошедшие 12 месяцев, которые были сделаны фоторепортерами Sputnik.

    171
    50
  • Последнее обновление: 17:02 01.01.2020
    17:02 01.01.2020

    Самые яркие фото 2019 года в объективе Sputnik

    Прошедший 2019 год оказался богатым на события, за которыми внимательно следили корреспонденты и фоторепортеры Sputnik, которые всегда находились на "передовой" мировых событий.

    160
    50
  • Официальная церемония награждения победителей IV Национального конкурса молодых журналистов Перспектива.
    Последнее обновление: 15:55 30.12.2019
    15:55 30.12.2019

    Конкурс "Перспектива" для журналистов Молдовы - итоги 2019 года

    Чествование победителей четвертого Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива" состоялось в  в пресс-центре Sputnik Молдова в понедельник, 30 декабря.

    195
    22
  • Последнее обновление: 13:12 30.12.2019
    13:12 30.12.2019

    Снежная сказка на берегу Енисея

    Если вы хотите познакомиться с настоящей сибирской зимой, то нет ничего лучше, чем прогуляться по берегу великой реки Енисей — конечно, если вы тепло одеты.

    83
    13

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Минувший 2019 год в фотографиях Sputnik (часть вторая)
Последствия ракетного удара по аэропорту Багдада
Место гибели иранского генерала при американской атаке с воздуха - видео
Как пройдут экзамены на степень бакалавра в Молдове
БАК-2020: полное расписание выпускных экзаменов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться