Атмосфера зимнего волшебства на празднике колядок

В пятницу в Национальном музее этнографии и естественной истории была показана красочная программа святочных песнопений.

Этот своеобразный обрядовый показ уже имеет пятилетнюю историю.

Под сводами выставочных залов рождественские колядки и песни исполнили церковные хоры из разных уголков нашей страны.

Фольклорные коллективы, приехавшие в столицу с севера, центра и юга Молдовы, показали, как бережно хранят у них дома старинные традиции, к которым с удовольствием приобщается молодое поколение.

В пожеланиях светлого праздника и счастья в новом году эпическое переплелось с лирическим, а доброта с талантом.

Юные исполнители получили в дар калачи, сладости и благодарственные дипломы.

Мероприятие организовано Национальным музеем этнографии и естественной истории совместно с митрополией Кишинева и всея Молдовы, в частности, Синодальным отделом по культурным связям с общественностью.

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