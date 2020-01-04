"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации прошли в различных городах и провинциях страны. Подробности - в фотообзоре.

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии в связи с произошедшим, а нефть марки Brent подскочила в цене.