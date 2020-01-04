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"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани

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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
A demonstrator holds the picture of Qassem Soleimani during a protest against the assassination of the Iranian Major-General Qassem Soleimani, head of the elite Quds Force, and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis who were killed in an air strike in Baghdad airport, in Tehran, Iran January 3, 2020.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200104/28769865/Doloy-SShA-protesty-v-Irane-posle-ubiystva-generala-Kasema-Suleymani.html

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации прошли в различных городах и провинциях страны. Подробности - в фотообзоре.

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии в связи с произошедшим, а нефть марки Brent подскочила в цене.

 



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