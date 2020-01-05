Детство без гаджетов: чудесные зимние каникулы школьников во времена СССР

Меняются времена, меняется даже климат. В эпоху, когда телефоны были проводные, да и то не в каждом доме, а по телевизору показывали только две-три программы, детвора развлекалась на улице. Благо, и в Ташкенте зимы были снежными.

Это только в двадцать первом веке кажется, что в без смартфонов и компьютеров было скучно. Целых две недели зимних каникул превращались в настоящий праздник для ребят со всего Союза. Детвору было не загнать домой - дотемна мальчишки гоняли в хоккей, а девочки катались на коньках либо на ближайшем катке, либо просто на замерзшем пруду или на реке.

Снежные крепости, ледяные горки и лыжные прогулки - как умели развлекаться советские школьники, смотрите в нашей фотоленте.

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