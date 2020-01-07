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Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото

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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Рождественский вертеп в Петро-Павловском кафедральном соборе в Симферополе.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200107/28789224/prazdnovanije-rojdestvo-russia-foto.html

Православные христиане встретили Рождество. Как прошли торжественные богослужения и праздничные мероприятия в разных городах России, смотрите в фотоленте Sputnik Молдова.

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Православные отмечают его в ночь с 6 на 7 января.

Праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. А появление в человеческом мире Христа Спасителя христиане считают центральным событием всей истории.

Вместе с Русской Православной Церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви и монастыри Святой горы Афон. В один день с православными празднуют Рождество также католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.

По традиции главное Рождественское богослужение проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. В нем участвуют несколько тысяч верующих, в том числе многочисленные архиереи, священнослужители и представители государственной власти.

Владимир Путин в этом году встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. А Дмитрий и Светлана Медведевы в рождественскую ночь традиционно посетили кафедральный соборный храм Христа Спасителя.

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают Святки. В России праздничным днем на государственном уровне Рождество стало с 1991 года.

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Теги:
Рождество Христово


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