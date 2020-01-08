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В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии

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Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)
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© AFP 2019 /
Спасатели на месте крушения самолета в Иране.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2879/35/28793506.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200108/28794204.html

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Ирана, где в среду, 8 января, рухнул украинский пассажирский лайнер

Украинский лайнер, направлявшийся в Киев, потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу).

Крушение украинского лайнера рядом с аэропортом Тегерана
© Photo : Twitter / هلال احمر ایران ‏
Украинский лайнер разбился вскоре после взлета - фото и видео
Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 168 пассажиров, которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

В свою очередь, глава управления ЧС Ирана заявил, что всего на борту рухнувшего самолета было 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранцев. По данным СМИ, среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским.

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Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)

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