Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты церемонии открытия третьих зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Зимняя юношеская Олимпиада 2020 года проходит с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены 14-18 лет.

Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира - самая многочисленная. В нее вошло 112 спортсменов. Следом идет сборная России. В состав олимпийской команды вошли 106 спортсменов.

В Лозанне разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, керлинге, фристайле, сноуборде, ски-альпинизме, бобслее, скелетоне, санном спорте. Медали в трех последних видах спорта будут разыграны в Санкт-Морице, где расположена санно-бобслейная трасса.

В состав молдавской команды третьих зимних юношеских Олимпийских игр вошли Антония Чеботарь и Виктор Шендря (биатлон), а также Алена Бусуйок, Адриана Адам и Мариус Гончар (санный спорт). Возглавляет делегацию Лариса Попова.

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