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Как прошло открытие третьих зимних юношеских Олимпийских игр - фото

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© Sputnik / Grigory Sysoev
Российская делегация - вторая по численности после швейцарской.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2881/56/28815601.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200110/28816501/open-ceremony-lausanne-2020-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты церемонии открытия третьих зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Зимняя юношеская Олимпиада 2020 года проходит с 9 по 22 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены 14-18 лет.

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне
© Sputnik / Антон Денисов
Пятеро молдавских спортсменов примут участие в юношеских Олимпийских играх
Сборная Швейцарии на правах хозяйки турнира - самая многочисленная. В нее вошло 112 спортсменов. Следом идет сборная России. В состав олимпийской команды вошли 106 спортсменов.

В Лозанне разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, керлинге, фристайле, сноуборде, ски-альпинизме, бобслее, скелетоне, санном спорте. Медали в трех последних видах спорта будут разыграны в Санкт-Морице, где расположена санно-бобслейная трасса.

В состав молдавской команды третьих зимних юношеских Олимпийских игр вошли Антония Чеботарь и Виктор Шендря (биатлон), а также Алена Бусуйок, Адриана Адам и Мариус Гончар (санный спорт). Возглавляет делегацию Лариса Попова.

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