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Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"

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Снимок "Плывущий по лесу" фотографа Дмитрия Вилюнова, победитель конкурса "Дикая природа России" National Geographic.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2882/23/28822307.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200111/28822892/photo-concurs-national-geographic-russia-itogi.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие работы попали в список победителей конкурса "Дикая природа России—2019", проведенного National Geographic.

Конкурс "Дикая природа России" особенный, ведь кроме того, что к участию принимаются исключительно фотографии природы в ее естественном состоянии, главным отличием является то, что участие доступно не только профессионалам, но и любителям.

Организаторы отметили, что "для тех, кто лишь увлекается фотографией, но не решается показать свои работы, это шанс продемонстрировать свой талант наравне с мастерами фотоискусства".

Лучшие работы выбирали в категориях: пейзаж, растения, макросъемка, животные, птицы, мамы и детеныши, подводная съемка, городские джунгли, мобильное фото, юные таланты.

Победители фотоконкурса "Дикая природа России - 2019" получают 300 тысяч рублей.

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Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"
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