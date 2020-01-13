16:10 13 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.33
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Фото

Необычное явление: волчье полнолуние и первое лунное затмение 2020 года

Получить короткую ссылку
138 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Ilia Naymushin
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска. В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно было увидеть полутеневое затмение Луны.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2883/69/28836938.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200113/28837377/neobychnoe-yavlenie-volche-polnolunie-i-pervoe-lunnoe-zatmenie-2020-goda.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким было "волчье полнолуние" и лунное затмение в разных уголках земного шара - от Красноярска до Парагвая.

Суперлуние в Молдове
© Sputnik / Yana Zaharova
Медики сообщили, как отразится на здоровье полное лунное затмение
Такие затмения происходят, когда Луна начинает проходить через внешнюю тень Земли, более известную как полутень. В итоге, в отличие от полного лунного затмения, темной становится лишь часть Луны. В это время Луна становится менее яркой, чем обычно. Полутеневое затмение длится немногим более четырех часов.

Для наблюдения этого астрономического явления телескоп не нужен, но при невнимательном наблюдении такой тип затмения можно не заметить.

Первое в 2020 году лунное затмение смогли наблюдать жители Европы, Азии, Африки, Австралии и частично в Северной и Южной Америки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Палий: как при помощи астрологии заработать состояние


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Необычное явление: волчье полнолуние и первое лунное затмение 2020 года
Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя – гость радиостудии Sputnik Молдова
Вице-премьер по реинтеграции – гость радиостудии Sputnik Молдова
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться