Необычное явление: волчье полнолуние и первое лунное затмение 2020 года

Смотрите в фотоленте Sputnik, каким было "волчье полнолуние" и лунное затмение в разных уголках земного шара - от Красноярска до Парагвая.

Такие затмения происходят, когда Луна начинает проходить через внешнюю тень Земли, более известную как полутень. В итоге, в отличие от полного лунного затмения, темной становится лишь часть Луны. В это время Луна становится менее яркой, чем обычно. Полутеневое затмение длится немногим более четырех часов.

Для наблюдения этого астрономического явления телескоп не нужен, но при невнимательном наблюдении такой тип затмения можно не заметить.

Первое в 2020 году лунное затмение смогли наблюдать жители Европы, Азии, Африки, Австралии и частично в Северной и Южной Америки.

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