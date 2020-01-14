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Байкал в ледовом плену

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© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Лед на озере Байкал.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2883/38/28833808.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200114/28834504/baykal-ledovyi-plen-foto.html

Уникальное озеро почти полностью одело зимний панцирь, но приобрело вид не воинственный, а чрезвычайно живописный и притягательный.

Байкал прекрасен в любой время года. Но его январские пейзажи, наверное, уникальны в своем роде.

Ледовая гладь и торосы, причудливые глыбы, искрящиеся на солнце, и осколки необычайной прозрачности.

На льду Байкла устроили гонки на велосипедах, лыжах и коньках
© Ruptly
Экстремальные гонки на льду Байкала на велосипедах, лыжах и коньках
Вмерзшие в прибрежную корку маломерные суда.

А вокруг - припорошенные берега, дымящиеся трубы людских жилищ, дороги ведущие прямо к багровому солнцу, спешащие по своим делам местные жители.

Если лед достигает нужной толщины, он сам становится путем сообщения.

Нормальная байкальская зима. Она особо завораживает тех, кто, живя почти на той же географической широте, в этом году и снег-то видел лишь мельком.

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