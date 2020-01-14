Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik, как люди соединяют себя узами брака несмотря ни на что - даже если вокруг бушуют стихийные бедствия или в регионе продолжаются военные противостояния.

Любовь - самое сильно чувство. Главное тому доказательство - люди, изображенные на этих снимках, которые решили сыграть свадьбу в не самых подходящих для этого обстоятельствах. Извержение вулкана, наводнение, шторм, лесные пожары, землетрясение, ливень - ничто не остановило влюбленных, и они сыграли свадьбу вопреки катаклизмам.

Особенно поражает глубина чувств тех, кто живет в зоне военных конфликтов. Они не отменили церемонию бракосочетания даже после того, как были нанесены авиаудары по их населенному пункту. Смотрите фото.

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