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Любовь сильнее всего: свадебные церемонии на фоне стихийных бедствий - фото

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  • Свадебная церемония на фоне извержения вулкана Тааль на Филиппинах
© REUTERS / Randolf Evan Photography/Social Media
Свадебная церемония на фоне извержения вулкана Тааль на Филиппинах.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2885/00/28850009.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200114/28850558/vse-nipochem--svadebnye-tseremonii-na-fone-stikhiynykh-bedstviy-i-voennykh-konfliktov.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, как люди соединяют себя узами брака несмотря ни на что - даже если вокруг бушуют стихийные бедствия или в регионе продолжаются военные противостояния.

Любовь - самое сильно чувство. Главное тому доказательство - люди, изображенные на этих снимках, которые решили сыграть свадьбу в не самых подходящих для этого обстоятельствах. Извержение вулкана, наводнение, шторм, лесные пожары, землетрясение, ливень - ничто не остановило влюбленных, и они сыграли свадьбу вопреки катаклизмам.

Особенно поражает глубина чувств тех, кто живет в зоне военных конфликтов. Они не отменили церемонию бракосочетания даже после того, как были нанесены авиаудары по их населенному пункту. Смотрите фото.

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