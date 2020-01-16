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Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater

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  • Снимок Gaspare фотографа Greg Lecoeur, победивший в номинации Best of Show конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo
Снимок Gaspare фотографа Greg Lecoeur, победивший в номинации Best of Show конкурса 2019 Ocean Art Underwater Photo
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2887/40/28874054.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200116/28875078/iskusstvo-podvodnoy-syemki-pobediteli-konkursa-2019-ocean-art-underwater.html

Стали известны имена победителей ежегодного международного фотоконкурса Ocean Art Underwater Photo Competition.

В известном международном фотоконкурсе приняли участие тысячи фотографов из 78 стран мира. Профессиональное жюри выбирало победителей в 17 номинациях, отбирая лучшие работы из области фотосъемки богатого подводного мира, морской флоры и фауны.

Главным победителем конкурса в этом году стал фотограф Грег Лекер со снимком, на котором запечатлен тюлень-крабоед в необычном ракурсе.

Конкурс Ocean Art Underwater организуется ежегодно сайтом Underwater Photography Guide, посвященном новостям науки и техники, которая используется для подводной фотосъемки. 

Теги:
фото


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Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater
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