Искусство подводной съемки: победители конкурса 2019 Ocean Art Underwater

В известном международном фотоконкурсе приняли участие тысячи фотографов из 78 стран мира. Профессиональное жюри выбирало победителей в 17 номинациях, отбирая лучшие работы из области фотосъемки богатого подводного мира, морской флоры и фауны.

Главным победителем конкурса в этом году стал фотограф Грег Лекер со снимком, на котором запечатлен тюлень-крабоед в необычном ракурсе.

Конкурс Ocean Art Underwater организуется ежегодно сайтом Underwater Photography Guide, посвященном новостям науки и техники, которая используется для подводной фотосъемки.