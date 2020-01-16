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"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса

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© AP Photo / Rusty Kennedy
"Мисс Америка" 1980 Сьюзан Пауэлл.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2888/41/28884116.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200116/28884916/miss-america-emotzii-video.html

Конкурс имеет почти вековую историю, за это время зрители увидели и изменение стандартов красоты, и самые различные проявления эмоций.

"Мисс Америка" проводится с 1921 года.

Лавры победительницы прошлого года вручили совсем недавно в штате Коннектикут. К титулу прилагалась стипендия в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года поставить свой статус на службу продвижения социальных инициатив.

Кстати, корона досталась студентке из штата Виргиния, изучающей биохимию.

Камилль Шрайер пополнила великолепную галерею своих предшественниц, каждая из которых, узнав, что ее выбрали "Мисс Америка", свои чувства скрыть не могла, а скорее всего и не хотела!

Самые эмоциональные кадры — в нашей фотоленте.

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