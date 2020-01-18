Жизнь на грани: их лица на кишиневских улицах многие предпочитают не замечать

Ежедневно на тротуарах, у церквей, в подземных переходах или у входа в супермаркеты можно увидеть фигуру с протянутой рукой - старика, женщину с ребенком или человека с ограниченными возможностями.

Что толкает людей просить милостыню? Безысходность или желание заработать легкие деньги? Что ни говори, но оба варианта можно встретить и на улицах Кишинева - тех, кто действительно нуждается в помощи и ему морально тяжело ее просить, и тех, кто разыгрывает бедственное положение словно в театре, превращая нищенство в четко распланированное бизнес-шоу.

Можно долго рассуждать о том, что трагичнее - переступать через себя и просить денег, чтобы не засыпать голодным, или знать, что обманываешь людей и жить с этим, убеждая себя, что это просто такая "работа".

Факт остается фактом - страшно оказаться ненужным, забытым обществом и государством, остаться наедине со своей бедой и равнодушием массы. Остаться без дома, без документов и помощи тех, кого когда-то считал другом или семьей.

Герои фотоленты Sputnik Молдова - это люди с улиц Кишинева, которые просят о помощи, несмотря на летний зной, осенние дожди, пронизывающий до костей холод, те, мимо кого большинство проходит опуская глаза или делая вид, что не замечает, те, кто так нуждается в нормальной жизни.

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