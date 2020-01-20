"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады

Операция "Январский Гром" началась 14 января 1944 года. Через пять дней кровопролитных боев две советские армии прорвали оборону гитлеровцев и встретились за Красным Селом.

В российском городе Красное Село под Петербургом 19 января состоялась масштабная военно-историческая реконструкция сражения, которое завершилось полным снятием блокады Ленинграда.

Операция "Январский Гром" началась 14 января 1944 года. Через пять дней кровопролитных боев две советские армии прорвали оборону гитлеровцев и встретились за Красным Селом.

По словам организаторов, военно-историческая реконструкция "За Ленинград! Красное Село!" позволит зрителям прочувствовать цену подвига воинов, освободивших Родину от фашистских захватчиков.

Для зрителей в районе реконструкции были развернуты выставки бронетехники, орудийных батарей и оружия Красной Армии и германского вермахта. Петербуржцы и гости северной столицы России попробовали солдатскую кашу из полевых кухонь, приняли участие в мастер-классах, которые провели активисты военно-исторических клубов России.

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