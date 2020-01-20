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"За Ленинград! Красное Село!" — реконструкция в годовщину снятия блокады

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (73)
28 0 0
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  • Участники военно-исторической реконструкции За Ленинград! Красное Село! в Санкт-Петербурге.
  • Зрители наблюдают за проходом бронетехники.
  • Противник отчаянно обороняется, но без успеха.
  • Девушкам на фронте приходилось особенно трудно.
  • От выстрелов артиллерийских и танковых орудий местность заволокло дымом.
  • Участник реконструкции, изображающий раненого бойца.
  • Окопы, брустверы и зрители.
  • Потрясающий реализм постановочных сцен.
  • Участник реконструкции управляет советским танком.
  • Рукопашная схватка.
  • Участница реконструкции позирует с плакатом фронтовых лет.
© Sputnik / Alexander Galperin
Военные реконструкторы пошли в атаку.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200120/28919238/za-leningrad-krasnoe-selo-rekonstruktsiya-v-godovschinu-snyatiya-blokady.html

Операция "Январский Гром" началась 14 января 1944 года. Через пять дней кровопролитных боев две советские армии прорвали оборону гитлеровцев и встретились за Красным Селом.

В российском городе Красное Село под Петербургом 19 января состоялась масштабная военно-историческая реконструкция сражения, которое завершилось полным снятием блокады Ленинграда.

Операция "Январский Гром" началась 14 января 1944 года. Через пять дней кровопролитных боев две советские армии прорвали оборону гитлеровцев и встретились за Красным Селом.

По словам организаторов, военно-историческая реконструкция "За Ленинград! Красное Село!" позволит зрителям прочувствовать цену подвига воинов, освободивших Родину от фашистских захватчиков.

Для зрителей в районе реконструкции были развернуты выставки бронетехники, орудийных батарей и оружия Красной Армии и германского вермахта. Петербуржцы и гости северной столицы России попробовали солдатскую кашу из полевых кухонь, приняли участие в мастер-классах, которые провели активисты военно-исторических клубов России.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (73)

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Теги:
Великая Отечественная война


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