Испания и Франция во власти Глории: на обе страны обрушился мощный шторм

Местами порывы ветра достигают 100 километров в час, они подымают огромные волны и сопровождаются обильными снегопадами.

Стихией затронуто все средиземноморское побережье Испании: из-за непогоды перекрыты дороги, также закрыты для движения судов порты Валенсии и Гандии. На побережье высота волн достигает 5-7 метров.

Вдобавок шторм принес на территорию страны обильные снегопады, каких здесь не видели уже давно. Для Каталонии они вообще стали рекордными. Из-за разгула стихии временно запрещено движение грузовиков и автобусов на более чем 30 крупных дорогах в Кантабрии, Астурии, Наварре, Саламанке.

Также из-за сложных метеоусловий в понедельник был закрыт аэропорт Аликанте. Отмены рейсов затронули около двух тысяч пассажиров.

В результате разгула стихии погибли по меньшей мере 4 человека.

По прогнозам синоптиков, непростые погодные условия сохранятся в Испании до среды.

Между тем шторм Глория прибыл в Пиренеи Восточные, самый южный средиземноморский департамент Франции, который находится в состоянии повышенной готовности.

Десятки дополнительных полицейских и пожарных были развернуты в регионе.

В качестве меры предосторожности автомагистраль A9 на французской стороне границы была закрыта.

Испания и Франция также пострадали от сильного наводнения в октябре прошлого года.

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