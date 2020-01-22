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Кто вошел в состав нового правительства России - фото

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© Sputnik / Sergey Guneev
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2893/80/28938074.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200122/28939736/novoe-pravitelistvo-russia-photo.html

Смотрите в фотоленте Sputnik, кто вошел в состав нового кабинета министров РФ, утвержденного 21 января.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© Sputnik / Михаил Климентьев
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о составе нового кабинета министров РФ.

Таким образом, у главы правительства России будет 9 заместителей. А вот министров - всего 21 вместо 22. Российский лидер упразднил министерство по делам Северного Кавказа. В том же решении сказано, что функции этого ведомства перешли Минэкономразвития.

Смотрите в фотоленте, кто возглавил министерства, кто сохранил посты министров, а кто будет вице-премьерами.

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