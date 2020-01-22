Кто вошел в состав нового правительства России - фото

Таким образом, у главы правительства России будет 9 заместителей. А вот министров - всего 21 вместо 22. Российский лидер упразднил министерство по делам Северного Кавказа. В том же решении сказано, что функции этого ведомства перешли Минэкономразвития.
Смотрите в фотоленте, кто возглавил министерства, кто сохранил посты министров, а кто будет вице-премьерами.
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