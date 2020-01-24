21:10 24 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Фото

Холокост оставил свой след на улицах Кишинева

Получить короткую ссылку
121 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Monumentul Victimelor Ghetoului din Chișinău, inaugurat pe 22 aprilie 1993.
  • Monumentul Victimelor Ghetoului din Chișinău, inaugurat pe 22 aprilie 1993.
  • Monumentul Victimelor Ghetoului din Chișinău, inaugurat pe 22 aprilie 1993.
  • Memorialul Victimelor Fascismului, inaugurat în anul 1982.
  • Фрагмент мемориала.
  • Intrarea în cimitirul evreiesc din Chișinău, amplasat pe strada Milano, sectorul Buiucani.
  • În cimitir se găsesc o mulțime de morminte și monumente vechi de peste un secol.
  • În prezent, în cimitirul evreiesc din Capitală sunt 24 mii de morminte.
  • În cimitir se găsesc o mulțime de morminte și monumente vechi de peste un secol.
  • Cu regret, cimitirul a ajuns într-o stare avansată de degradare.
  • Cu regret, cimitirul a ajuns într-o stare avansată de degradare.
  • Anterior, cimitirul se întindea pe o suprafață de 15 hectare. În prezent, avem doar 12 hectare, dat fiind faptul că o bună parte a fost demolat, iar pelocul ocupat cândva de cimitir au mai fost amenajate terenuri de tenis și ridicate blocuri locative. Atunci au fost distruse peste 15 mii de morminte.
  • Victimele Holocaustului.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Памятник жертвам кишиневского гетто, открытый 22 апреля 1993 года.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2896/57/28965703.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200124/28966781/kholokost-ostavil-svoy-sled-na-ulitsakh-kishineva.html

Мемориалы на улицах Кишинева бережно хранят память о величайшей трагедии в истории евреев - Холокосте.

Трагедия Холокоста никогда не будет забыта. И сегодня многие места в Кишиневе напоминают нам об этой скорбной странице в истории евреев Молдовы.

На улице Иерусалим в кишиневском секторе Рышкановка стоит памятник жертвам кишиневского гетто, который был открыт 22 апреля 1993 года. Здесь находился главный вход в кишиневское гетто, где были заключены, ожидая гибели, тысячи евреев и ромов, детей, женщин, мужчин и стариков.

Иосиф Белоус, историк, узник гетто
© Sputnik / Vladimir Polusatov Владимир Полушатов
Белоус: на уроках истории необходимо говорить правду о Холокосте

Гетто, учрежденное нацистами 24 июля 1941 года, находилось по периметру улиц Павловской (ныне ул. Петру Рареш/ул. Константин Тэнасе), Харлампиевской (ул. Александру чел Бун), Св. Пятницы (ул. Октавиан Гога), Мэрэшешть (ул. Жунимя), Св. Георгия и улиц Гэрий-Виилор-Банная-Сирийская (ул. Грэдинилор-Албишоара).

В каждой квартире в гетто жили от трех до пяти семей. Из-за перенаселения, плохих санитарно-гигиенических условий, отсутствия лекарств, еды, одежды и белья распространялись инфекции, такие как брюшной тиф, которые перерастали в эпидемии. По разным оценкам, осенью 1941 года в кишиневском гетто ежедневно погибали от 10 до 25 человек.

Еще одно трагическое место, которое напоминает нам о печальных страницах истории — улица Каля Орхеюлуй. За время существования гетто (25 июля 1941 года - 20 июня 1942 года) здесь, в овраге на севере города, шли массовые расстрелы евреев. Тела сбрасывали в две большие цилиндрические ямы, каждая диаметром 7-9 метров и глубиной 16 метров.

В настоящее время в этом трагическом месте находится памятник жертв фашизма, открытый в 1982 году. Работа принадлежит скульптору Аурелу Давиду. В 2015 году реставрация и обустройство памятника были выполнены при участии архитектора Семена Шойхета и мастерской скульпторов В. Жиглицкого и В. Зайцева.

Школьники на уроках, иллюстративное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Сколько времени уделяют теме Холокоста в школьной программе Молдовы

Еврейское кладбище является одним из старейших в Кишиневе. Это исторический памятник искусства национального значения, расположенный на улице Милан в кишиневском секторе Буюканы.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста - шести миллионов евреев, погибших от рук нацистов. Эта дата была установлена ​​решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2005 году, приуроченном к Дню освобождения Освенцима.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Путин на форуме памяти Холокоста напомнил миру правду об истории войны
Додон: Холокост – страшный урок, поэтому важно сохранять мир
Белоус: на уроках истории необходимо говорить правду о Холокосте
Теги:
Холокост


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Холокост: скорбные страницы истории евреев Молдовы.
Холокост оставил свой след на улицах Кишинева
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Новый коронавирус из Китая: что о нем известно на данный момент
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться