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Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото

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© Sputnik / Sertac Kayar
На месте обрушения здания в Элязыге, восточная Турция
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2898/00/28980015.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200125/28980556/foto-zemletreasenie-turkey.html

Несколько сильных землетрясений подряд нанесли двум турецким провинциям значительный ущерб, погибли и ранены люди.

В ночь на субботу, 25 января, на востоке Турции произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки зафиксированы в 20:55 по местному времени, их магнитуда достигала 6,8, а глубина залегания эпицентра составила только семь километров. Последовавшие позднее новые землетрясения мало в чем уступали первому. Кадры с места событий смотрите в фотоленте РИА Новости.

От подземных толчков погиб, по последним данным, 21 человек, более полутора тысяч ранены. Разрушено множество строений, экономике провинций нанесен значительный ущерб.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования турецкому народу и лидеру страны Эрдогану.



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