Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото

В ночь на субботу, 25 января, на востоке Турции произошла серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки зафиксированы в 20:55 по местному времени, их магнитуда достигала 6,8, а глубина залегания эпицентра составила только семь километров. Последовавшие позднее новые землетрясения мало в чем уступали первому. Кадры с места событий смотрите в фотоленте РИА Новости.

От подземных толчков погиб, по последним данным, 21 человек, более полутора тысяч ранены. Разрушено множество строений, экономике провинций нанесен значительный ущерб.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования турецкому народу и лидеру страны Эрдогану.