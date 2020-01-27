Как в Китае и других странах борются с вспышкой нового вида коронавируса

Новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, а темпы его распространения усиливаются. Об этом недавно заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй. В стране проводятся беспрецедентные мероприятия по обеспечению безопасности.
Генетическая информация коронавируса, предоставленная китайскими специалистами, позволяет оперативно идентифицировать этот штамм и в других странах.
ВОЗ предупредила, что следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах.