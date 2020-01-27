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Как в Китае и других странах борются с вспышкой нового вида коронавируса

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© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
Медицинский персонал больницы в Ухане, Китай
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2896/46/28964655.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200127/28965489/kak-v-kitae-i-drugih-stranah-boryutsya-s-vspyshkoj-novogo-vida-koronavirusa.html

Смотрите в фотоподборке Sputnik, как в Китае и других государствах проводят профилактические меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Введен особый режим в аэропортах, есть ограничения для туристов.

Новый тип коронавируса отличается от  SARS и MERS, а темпы его распространения усиливаются. Об этом недавно заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй. В стране проводятся беспрецедентные мероприятия по обеспечению безопасности. 

Генетическая информация коронавируса, предоставленная китайскими специалистами, позволяет оперативно идентифицировать этот штамм и в других странах.

ВОЗ предупредила, что следует ожидать новых случаев заболевания как в Китае, так и в других странах.



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