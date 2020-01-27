Освобождение советскими войсками узников Освенцима

Международный день памяти жертв холокоста отмечается ежегодно 27 января. Именно в этот день, 75 лет назад, советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, находившийся на территории оккупированной Польши.
Действия по освобождению лагеря смерти проводились в рамках Висло-Одерской операции, в которой принимали участие дивизии в составе 60-й армии Первого украинского фронта. Согласно списочной численности военнослужащих 60-й армии по социально-демографическим признакам (документ был несколько лет назад рассекречен), Аушвиц-Биркенау освобождали бойцы 39 национальностей. По разным подсчетам, в боях за освобождение концлагеря погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.
Освободители своими глазами увидели неописуемые ужасы нацистских лагерей, где штабелями лежали не похороненные трупы жертв. Только после освобождения лагерей мир осознал масштаб преступлений нацистов.