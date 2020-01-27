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Освобождение советскими войсками узников Освенцима

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© Sputnik / B. Fishman
Вторая мировая война 1939 - 1945 годов. Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией.
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2897/06/28970653.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/photo/20200127/28971349/foto-osvobojdenie-75-let.html

Эти кадры никого не оставят равнодушным. Ровно 75 лет назад советская Красная армия освободила пленников Освенцима. Смотрите памятную фотохронику тех лет.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается ежегодно 27 января. Именно в этот день, 75 лет назад, советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, находившийся на территории оккупированной Польши.

Действия по освобождению лагеря смерти проводились в рамках Висло-Одерской операции, в которой принимали участие дивизии в составе 60-й армии Первого украинского фронта. Согласно списочной численности военнослужащих 60-й армии по социально-демографическим признакам (документ был несколько лет назад рассекречен), Аушвиц-Биркенау освобождали бойцы 39 национальностей. По разным подсчетам, в боях за освобождение концлагеря погибли от 234 до 350 советских солдат и офицеров.

Освободители своими глазами увидели неописуемые ужасы нацистских лагерей, где штабелями лежали не похороненные трупы жертв. Только после освобождения лагерей мир осознал масштаб преступлений нацистов.



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